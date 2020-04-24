Для Роналду придумали способ избежать карантина в Италии

Руководство туринского «Ювентуса» обязало легионеров вернуться в расположение команды и придумало способ, как игрокам избежать двухнедельного карантина после возвращения в Италию. Об этом сообщает OJogo.

Согласно итальянскому законодательству, нападающий туринцев Криштиану Роналду, полузащитник Дуглас Коста и другие будут обязаны провести две недели в самоизоляции и лишь после этого смогут приступить к тренировкам. Однако в «Ювентусе» хотят, чтобы вернувшиеся из-за рубежа футболисты сдали два теста на коронавирус в течении двух дней и получили право покидать дом.

В данный момент Роналду находится на острове Мадейра вместе с семьей. Ранее он отказался возвращаться в расположение туринцев, потому что решил самоизолироваться на время пандемии коронавируса. При этом футболиста заметили нарушившим карантин: португалец тренировался на местном стадионе.

На фоне угрозы развития пандемии ведущие футбольные лиги приостановили сезон. Пауза наступила в том числе и в чемпионате Италии.

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