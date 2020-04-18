Стало известно о сорвавшемся трансфере Роналду в «Барселону»

Бывший президент мадридского «Реала» Рамон Кальдерон рассказал о сорвавшемся трансфере португальского футболиста Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед» в «Барселону». Его слова приводит Marca.

Кальдерон заявил, что тогдашний тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон хотел, чтобы Роналду перешел именно к каталонцам. По его словам, наставнику манкунианцев не нравился стиль игры «Реала». «Каталонцы были в восторге от этой возможности, но Криштиану ясно дал понять, что хочет играть в Мадриде», — добавил функционер.

9 апреля стало известно, что Роналду, в данный момент выступающий за туринский «Ювентус», рассчитывает вернуться в «Реал». Отмечалось, что итальянский клуб может расстаться с нападающим из-за необходимости стабилизировать финансовое положение, пострадавшее от пандемии коронавируса.

Роналду перешел в «Реал» в 2009 году за 94 миллиона евро. Португалец провел за «Реал» 438 матчей, в которых забил 450 мячей. Вместе с командой он четырежды выиграл Лигу чемпионов. После девяти сезонов в мадридском клубе Роналду перешел в «Ювентус».

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