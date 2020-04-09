Роналду приблизился к возвращению в «Реал» из-за коронавируса

Туринский «Ювентус» может расстаться с португальским нападающим Криштиану Роналду из-за необходимости стабилизировать финансовое положение, пострадавшее от пандемии коронавируса. Об этом сообщает The Sun.

Отмечается, что итальянцы готовы продать футболиста за 56 миллионов евро. Одним из претендентов на Роналду считается мадридский «Реал», несмотря на то, что ранее в клубе выступали против возвращения игрока.

8 апреля сообщалось, что в «Реале» не готовы вновь покупать портагульца. Против прихода Роналду в команду высказывался и лично президент Флорентино Перес. Он подчеркнул, что высоко ценит форварда и его вклад в успехи команды, «но время футболиста прошло, и его спортивные цели отличаются».

Из-за пандемии коронавируса в большинстве футбольных турниров наступила пауза. Прерванный сезон сказался на доходах команд. Ряд клубов договорился со своими игроками о снижении заработной платы. В частности, футболисты «Барселоны» отказались от 70 процентов выплат.

Роналду перешел из «Реала» в туринский «Ювентус» летом 2018 года за 112 миллионов евро. Согласно информации портала Transfermarkt, рыночная цена Роналду в сезоне-2019/2020 составляет 75 миллионов евро.

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