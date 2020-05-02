Россияне устроили дрифт с кальяном и музыкой во время коронавируса

Любители дрифта и уличных гонок устроили массовое мероприятие в Санкт-Петербурге в ночь 2 мая: собралось несколько сотен человек. Об этом сообщает «Фонтанка»

Корреспондент издания посетил встречу и рассказал, что рядом с футбольным стадионом «Газпром Арена» на Крестовском острове одновременно находились несколько сотен автолюбителей. Участники мероприятия курили кальян, заказывали еду, покупали кофе, продававшийся там же из машин, слушали музыку, танцевали и, по выражению журналиста, посылали «социальную дистанцию на три, пять и более букв». Он также сообщил, что полиция в происходящее вмешиваться не стала.

Сообщается, что за апрель петербургская полиция составила более 1,5 тысячи протоколов за нарушения, связанные с мерами против коронавируса: оштрафованы оказались многие люди, поодиночке гулявшие в парках.

По последним данным, в России зафиксировано более 124 тысяч случаев заражения коронавирусом. Всего в стране 1222 человека скончались в результате пандемии, 15 тысячам пациентов удалось вылечиться.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!