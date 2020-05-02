Стало известно о пяти кожных проявлениях коронавируса

Кожные проявления коронавирусной инфекции можно классифицировать по пяти категориям. Об этом стало известно от ученых Испанской академии дерматологии, опубликовавших исследование в журнале British Journal of Dermatology.

Они собрали информацию о 375 пациентах с подтвержденным коронавирусом и высыпаниями на коже, появившимися во время болезни. Ученые выделили пять групп пациентов с разными кожными высыпаниями — все они могут быть проявлениями коронавирусной инфекции.

Чаще всего — в 47 процентах случаев — у пациентов наблюдалась пятнисто-папулезная сыпь. Она держалась на протяжении 8-9 дней, а появлялась у тяжелобольных пациентов.

В 19 процентах случаев у больных обнаружили покраснения на коже, как в результате обморожения, а также пузыри и гнойники на пальцах рук и ног. У третьей группы, 9 процентов пациентов, нашли везикулярную сыпь, волдыри, в большей части случаев вызывавших зуд. Другие пострадавшие, 19 процентов от общего числа больных, обнаружили высыпания, похожие на крапивницу, — в основном на туловище и ладонях.

Ливедо — заболевание, появляющееся при нарушениях кровообращения в сосудах, — обнаруживали реже всего, всего у шести процентов пациентов. Как правило, оно проявлялось у тяжелобольных пожилых людей.

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