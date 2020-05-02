Активность российских оборонных заводов отследили по мобильным данным

Американская геопространственная аналитическая компания Orbital Insights утверждает, что отслеживает активность по сигналам мобильных телефонов на российских военных заводах. Об этом пишет Defense One.

Компания зафиксировала замедление производства на ряде российских военных заводах на фоне пандемии коронавируса. В отчете компании фигурируют НПЦ «Салют», «Уралвагонзавод», «Гидромаш», Казанский авиазавод имени Горбунова.

Компания утверждает, что применила машинное обучение и интеллектуальную обработку анонимных данных сотовых телефонов, что позволило отслеживать крупное перемещение людей в реальном времени. По словам эксперта компании Роберта Кардильо, исследователи используют данные, чтобы установить базовый уровень активности, а затем найти отклонения и сбои.

Ранее сообщалось, что в России рухнуло производство бензина. С 1 по 7 апреля российскими нефтеперерабатывающими заводами было произведено 648 тысяч тонн бензина против 799,3 тысячи тонн неделей ранее. Также на 11,6 процента снизились объемы отгрузки бензина на внутренний рынок — до 554,2 тысячи тонн в неделю. Сократились объемы производства дизельного топлива — на 6 процентов, до 1,45 миллиона тонн.

За последние сутки в России выявили 7933 случая заражения коронавирусом. Большинство зараженных — в Москве (3561), Московской области (797) и Санкт-Петербурге (349). Общее число инфицированных коронавирусом в России с начала эпидемии превысило 114 тысяч.

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