В России рухнуло производство бензина

Производство бензина в России рухнуло — его объемы сократились на 18,9 процента за первую неделю апреля, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).

Согласно им, с 1 по 7 апреля российскими нефтеперерабатывающими заводами (НПЗ) было произведено 648 тысяч тонн бензина против 799,3 тысячи тонн неделей ранее.

Также на 11,6 процента снизились объемы отгрузки бензина на внутренний рынок — до 554,2 тысячи тонн в неделю. Сократились также объемы производства дизельного топлива — на 6 процентов, до 1,45 миллиона тонн.

При этом Минэнерго, в ведении которого находится ЦДУ ТЭК, подчеркивает, что ситуация с топливообеспечением страны остается стабильной, запасы в большинстве регионов превышают норму на 10 суток.

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По словам опрошенных изданием специалистов и участников рынка, падение производства топлива связано со снижением спроса, которое было вызвано введением режима нерабочих дней и временным закрытием многих предприятий.

В 2018 году правительство приняло ряд мер, стимулирующих НПЗ и вертикально интегрированных нефтяных компаний поставлять топливо на внутренний рынок. Главной из них стал обратный акциз на нефтяное сырье, величина которого зависит от объемов отгруженной на внутренний рынок нефти.

Без выполнения необходимых нормативов невозможно получить демпфирующую надбавку к акцизу, которая является частичной компенсацией потерь нефтяных компаний от налогового маневра в российской нефтяной отрасли. По его условиям, к 2024 году произойдет обнуление экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты с одновременным повышением налога на добычу полезных ископаемых. Демпфирующая надбавка выплачивается компаниям в виде налогового вычета, когда мировые цены на нефтепродукты превышают базовые внутрироссийские, ежегодно устанавливаемые правительством на год вперед.

В ситуации, когда мировые котировки оказываются ниже этой фиксированной цены, надбавка становится отрицательной, что фактически ведет к дополнительным выплатам нефтяных компаний в бюджет. Вследствие этого участники рынка стремятся либо компенсировать возрастающие расходы за счет повышенной цены на внутреннем рынке, либо держать ее на уровне выше коридора, верхней границей которого является расчетная цена, увеличенная на 10 процентов, — чтобы избежать отрицательной демпфирующей надбавки.

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