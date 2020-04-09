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В России рухнуло производство бензина

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Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Производство бензина в России рухнуло — его объемы сократились на 18,9 процента за первую неделю апреля, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).

Согласно им, с 1 по 7 апреля российскими нефтеперерабатывающими заводами (НПЗ) было произведено 648 тысяч тонн бензина против 799,3 тысячи тонн неделей ранее.

Также на 11,6 процента снизились объемы отгрузки бензина на внутренний рынок — до 554,2 тысячи тонн в неделю. Сократились также объемы производства дизельного топлива — на 6 процентов, до 1,45 миллиона тонн.

При этом Минэнерго, в ведении которого находится ЦДУ ТЭК, подчеркивает, что ситуация с топливообеспечением страны остается стабильной, запасы в большинстве регионов превышают норму на 10 суток.

По словам опрошенных изданием специалистов и участников рынка, падение производства топлива связано со снижением спроса, которое было вызвано введением режима нерабочих дней и временным закрытием многих предприятий.

В 2018 году правительство приняло ряд мер, стимулирующих НПЗ и вертикально интегрированных нефтяных компаний поставлять топливо на внутренний рынок. Главной из них стал обратный акциз на нефтяное сырье, величина которого зависит от объемов отгруженной на внутренний рынок нефти.

Без выполнения необходимых нормативов невозможно получить демпфирующую надбавку к акцизу, которая является частичной компенсацией потерь нефтяных компаний от налогового маневра в российской нефтяной отрасли. По его условиям, к 2024 году произойдет обнуление экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты с одновременным повышением налога на добычу полезных ископаемых. Демпфирующая надбавка выплачивается компаниям в виде налогового вычета, когда мировые цены на нефтепродукты превышают базовые внутрироссийские, ежегодно устанавливаемые правительством на год вперед.

В ситуации, когда мировые котировки оказываются ниже этой фиксированной цены, надбавка становится отрицательной, что фактически ведет к дополнительным выплатам нефтяных компаний в бюджет. Вследствие этого участники рынка стремятся либо компенсировать возрастающие расходы за счет повышенной цены на внутреннем рынке, либо держать ее на уровне выше коридора, верхней границей которого является расчетная цена, увеличенная на 10 процентов, — чтобы избежать отрицательной демпфирующей надбавки.

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Как спастись от коронавируса?

Старайтесь не выходить из дома без необходимости
Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах — старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет — это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха. Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.

Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;

— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;

— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;

— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;

— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);

— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;

— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;

— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.

Источник: Всемирная организация здравоохранения

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