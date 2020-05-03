Минобороны обнародовало данные о выявленных случаях коронавируса в армии

У более трех тысяч российских военных, курсантов, воспитанников и специалистов выявлен коронавирус. Соответствующие данные обнародовало Минобороны, передает «Интерфакс».

Сообщается, что с марта по 3 мая установлено 1254 военнослужащих с коронвирусом. Из них один в тяжелом состоянии, 10 человек — в состоянии средней тяжести. За весь период выздоровели 157 военнослужащих.

Среди курсантов и слушателей военных вузов коронавирусом заразились 1228 человек, 16 выздоровели. В четырех довузовских учебных заведениях коронавирус выявлен у 209 воспитанников. Кроме того, среди гражданского персонала ВС России 332 человека были заражены, выздоровели 14 больных.

По данным на 2 мая в Минобороны сообщали о более 2,9 тысячи инфицированных.

В России зафиксировано более 134 тысяч случаев заражения коронавирусом, 1280 летальных исходов и 16,6 тысячи случаев выздоровления.

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