Названо число заразившихся коронавирусом в российской армии

Коронавирус обнаружен у 2 482 российских военнослужащих, а также у 313 гражданских сотрудников Минобороны. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление ведомства.

Отмечается, что в ходе сплошного тестирования в Вооруженных силах с 1 марта по 1 мая положительный результат показали тесты 1099 военнослужащих, 137 пациентов выздоровели.

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В военных вузах заразились 1 174 человека, среди которых курсанты и слушатели. Два пациента поправились. Из 31 довузовского учебного заведения в 27 (обучается более 14,5 тысяч человек) заболеваний не было, отметили в ведомстве.

Среди гражданского персонала Вооруженных сил коронавирус с марта обнаружен у 313 человек, 12 выздоровели. Заразившиеся проходят лечение в госпиталях и домах отдыха Минобороны, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения и на дому.

По данным на 1 мая в России зарегистрирован 114 431 случай заражения коронавирусом в 85 регионах. За все время эпидемии 1169 человек скончались, 13 220 пациентов выздоровели.

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