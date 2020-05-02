В Минобороны сообщили о новых зараженных коронавирусом в российской армии

Минобороны сообщило о новых случаях заражения коронавирусом в российской армии и военных учебных заведениях страны. Данные ведомства в субботу, 2 мая, приводит ТАСС.

Как уточнили в оборонном ведомстве, всего выявлено более 2,9 тысячи инфицированных. Так, за все время эпидемии в стране коронавирус диагностировали у 1 177 военнослужащих, у 1 195 учащихся высших учебных заведений, а также у 209 воспитанников довузовских учебных заведений. Кроме того, 322 случая заражения зафиксировали среди гражданского персонала Минобороны.

В настоящее время в госпиталях Минобороны проходят лечение 345 человек, в изоляторах по месту службы — 317 человек, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения — 10 человек. Еще 505 зараженных лечатся на дому. Отмечается, что с начала эпидемии выздоровели 145 человек.

По последним данным, всего в России число случаев заражения коронавирусом превысило 124 тысячи. При этом известно, что почти у половины инфицированных (46,6 процента) не было клинических проявлений болезни.

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