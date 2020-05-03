Бывший игрок сборной России раскритиковал систему цифровых пропусков

Бывший полузащитник сборной России по футболу Динияр Билялетдинов посчитал введенную в некоторых российских регионах систему цифровых пропусков неэффективной в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает «Советский спорт».

Спортсмен рассказал, что находится на самоизоляции на даче, но один раз ездил в город до квартиры и обратно, оформляя электронное разрешение.

«Пропускная система результата не дала. Можно ведь его оформить для магазина и поехать гулять. Число заражений все равно идет вверх», — отметил Билялетдинов. По мнению игрока, после майских праздников властям придется смягчать ограничения, так как «некоторые сферы совсем схлопнулись», а «бизнесы сворачиваются пачками».

15 апреля в Москве начал действовать пропускной режим для передвижения на личном и общественном транспорте, в том числе на такси. Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить действующую в столице систему цифровых пропусков на все субъекты РФ.

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