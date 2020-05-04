Стало известно о состоянии «счастливой гипоксии» при коронавирусе

Ученые обратили внимание на необычный симптом, с которым сталкиваются пациенты с коронавирусом. Феномен под названием «счастливая гипоксия» вызывает вопросы о том, каким образом болезнь поражает легкие, сообщает The Guardian.

По словам консультанта по вопросам интенсивной терапии в Манчестерском Королевском лазарете Джонатана Баннарда-Смита, стало известно о нескольких пациентах с тревожно низкой сатурацией (насыщением) крови кислородом. У здоровых людей этот показатель составляет не менее 95 процентов, в то время как врачи сообщали о больных с сатурацией 80, 70 и даже 50 процентов. При этом люди кажутся абсолютно здоровыми, хотя в их организме происходят катастрофические изменения.

Пульмонолог из Бразилии Эльнара Марсия Негри рассказала, что при «счастливой гипоксии» глубокое дыхание у пациента может быть комфортным, так как легкое раздувается, — поэтому больные не чувствуют недостатка насыщения крови кислородом.

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По мнению ученых, причиной необычного состояния могут быть сгустки крови в легких — они вызывают образование белков, которые не позволяют насыщать кровь достаточным количеством кислорода. На основании имеющихся данных специалисты призывают врачей избегать агрессивного лечения, если для этого нет серьезных оснований.

В апреле в Минздраве России сообщили, что коронавирус вызывает необычное течение пневмонии — заражение подтверждается лабораторными тестами, но пациенты не чувствуют симптомов, и у них не проявляются признаки болезни. В беседе с «Лентой.ру» главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев объяснил, что бессимптомная пневмония без кашля и температуры — одна из особенностей COVID-19, и самый действенный метод распознать ее — провести компьютерную томографию. По его словам, чувствительность этого метода достигает 97 процентов.

Результаты исследования ученых из Японии при этом показали, что у переболевших пневмонией COVID-19 в бессимптомной форме обнаружили поражения легких. Эти изменения носят название «эффект матового стекла».

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