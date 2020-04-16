Российский патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом

Врач-патологоанатом, клинический фармаколог Александр Эдигер раскрыл, какие изменения происходят в легких зараженного коронавирусом, и усомнился в том, что медики в этом случае имеют дело именно с пневмонией. Его слова в четверг, 16 апреля, приводит «Общественная служба новостей».
«Это никакая не пневмония... Мы имеем дело с очень специфичным поражением легких. Этот вирус устроил нам кучу сюрпризов», — заявил врач.
Как пояснил Эдигер, пневмонию вызывает микробный или микробно-вирусный возбудитель. При этом процесс воспаления достаточно ограничен по времени и редко приводит к летальному исходу.
В то же время у инфицированных коронавирусом наблюдается общее поражение стенок сосудов и клеток крови, и легкие не являются «мишенью номер один». «Поражаются рецепторы, которые есть не только в легких, но и в сосудах и в пищеварительном тракте», — уточнил патологоанатом.
Он также напомнил о выводах исследователей из Китая, которые установили, что коронавирус поражает гемоглобин в эритроцитах, в результате чего у больного формируется гипоксический синдром.
Ранее сообщалось, что а последние сутки в России выявили почти 3500 новых случаев заражения коронавирусом в 78 регионах страны, большинство из них — в Москве (1370). Таким образом общее число инфицированных с начала эпидемии в стране достигло 27 938. Скончались 232 человека, выздоровели 2304 человека.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения