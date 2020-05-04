Трамп отреагировал на «ноябрьский доклад разведки» о коронавирусе

Президент США Дональд Трамп отреагировал на данные, согласно которым американская разведка предупреждала его об опасности коронавируса задолго до пандемии — в ноябре 2019-го. Об этом он написал в Twitter-аккаунте.

Хозяин Белого дома заверил, что спецслужбы США не поднимали тему коронавируса до конца января — примерно в то же время Трамп запретил въезд из Китая в Америку. По его мнению, эта мера была своевременной и спасла десятки тысяч жизней.

«Разведка только что доложила мне, что я был прав. (...) Кроме того, они говорили о вирусе между делом, как о чем-то не представляющем опасности», — добавил глава государства, обвинив СМИ в распространении лживых сообщений.

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Ранее американский лидер указывал, что считает эту информацию фейком.

8 апреля ABC News сообщил, что разведка США якобы предупреждала администрацию Трампа о последствиях коронавируса. Отмечается, что тогда разведчики выпустили доклад, в котором описали инфекцию: ею постепенно заражались жители Уханя, и это оказывало влияние не только на жизнь людей, но и на бизнес в регионе. В документе подчеркивалось, что дальнейшее распространение вируса может перерасти в пандемию.

Общее число заразившихся коронавирусом в мире приблизилось к 3,5 миллиона человек, из них примерно треть инфицированных находятся в США. В стране скончались 67,4 тысячи человек, более 180 тысяч выздоровели. Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

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