UFC обвинили в лишении американцев тестов на коронавирус ради турнира

Американский обозреватель смешанных единоборств Стивен Мюльхаузен выступил с критикой в адрес Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) за стремление ежедневно проверять спортсменов на коронавирус в условиях дефицита тестов в США. Об этом он написал в своем Twitter.

Журналист возмутился планами организации по проведению ежедневного тестирования бойцов. Мюльхаузен напомнил о нехватке тестов для рядовых американцев и обратил внимание на то, что ведущие спортивные медиа, вроде ESPN, проигнорировали тот факт, что промоушен лишает части американцев тестов на COVID-19.

1 мая стало известно, что UFC применит особые меры по обеспечению безопасности и здоровья участников турниров в Джексонвилле, штат Флорида. В частности, планируется постоянное присутствие медиков, а также проведение тестов на коронавирус на ежедневной основе.

9 мая (10 мая по московскому времени) в Джексонвилле пройдет UFC 249. В главном бою встретятся американцы Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи.

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