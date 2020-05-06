Раскрыто влияние лета на распространение коронавируса

Вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн заявил о вероятности того, что с наступлением лета количество зараженных коронавирусом снизится. Влияние лета на распространение инфекции он раскрыл в разговоре с Пятым каналом.

По его мнению, спад эпидемии может быть связан с укреплением иммунитета у людей. «Скорее всего, хорошая погода и лето — это факторы, которые должны действовать против вируса», — отметил Альтштейн. Он также добавил, что в теплую погоду люди, как правило, проводят меньше времени в помещениях, где обычно сложно избежать скопления народа.

Ранее 6 мая президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с распространением коронавируса в регионах складывается по-разному, добавив, что в некоторых субъектах допустимо ужесточение режима ограничений.

В России за последние сутки выявлено 10 559 новых случаев коронавируса в 82 регионах. Всего с начала эпидемии в стране умерли 1537 человек, выздоровели 21 327 человек.

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