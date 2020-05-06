Названы особенности борьбы с коронавирусом в России

Специалист назвал ряд особенностей в вопросе смягчения или полной отмены ограничительных мер, которыми обладает Россия по сравнению с другими странами. Об этом НСН рассказал академик РАН, вирусолог Феликс Ершов.

Эксперт считает, что в России свой уникальный сценарий борьбы с коронавирусом, не итальянский и не китайский, а российский. «Он связан с тем, что у нас громадная территория, многонациональная страна, что разные обычаи, разная плотность населения и разный уровень медицины», — отметил он.

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Данная специфика обуславливает то, что когда в Москве заболеваемость на пике, в других регионах она может быть минимальной. По мнению ученого, нужно понимать, что половина случаев заражения приходится на Москву, и в регионах страны население не так остро ощущает опасность, как в столице.

Ершов полагает, что несмотря на то, что россиян становиться все труднее удержать на самоизоляции, выходить из нее стоит постепенно. В Москве же были успешны применены жесткие меры контроля, и именно поэтому отмена ограничительных мер должна начаться именно с нее, только после этого можно будет приступить к снятию ограничений в других регионах.

По последним данным, в России зафиксировано 155 370 случаев заражения коронавирусом. Всего за время эпидемии в стране 1 451 человек скончался, более 19,8 тысячи излечились.

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