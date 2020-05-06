«Почта России» задумала переезд

Национальный почтовый оператор «Почта России» задумал перенести головной офис на территорию московского стадиона «ВЭБ Арена», сообщает агентство новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу компании.

Совет директоров «Почты России» уже одобрил проект соответствующей сделки с «ВЭБ.РФ». Ее условия предусматривают аренду 37 тысяч квадратных метров с 2021 года. При этом расходы на ремонт и отделку офисных помещений возьмет на себя арендодатель, то есть «ВЭБ.РФ».

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Почтовый оператор объясняет необходимость переезда ускоренным цифровым развитием компании и желанием улучшить условия труда. «Объединение на одной площадке сотрудников, распределенных сейчас по четырем офисным зданиям, ускорит коммуникацию и облегчит цифровизацию бизнес-процессов "Почты России"», — пояснили в компании.

Комплекс «ВЭБ Арена» расположен на севере Москвы. Его строительство началось на месте старого стадиона ЦСКА в мае 2007 года, в августе 2016-го новый стадион официально открыли.

Ранее в апреле аналитики заявили, что столичному рынку офисов предстоит пережить рост объемов сделок по пересмотру и перезаключению коммерческих условий. Офисная революция наметилась из-за нестабильности курсов валют и быстрого распространения коронавируса.

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