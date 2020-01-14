«Почта России» сделала миллионерами 170 россиян

«Почта России» в 2019 году сделала миллионерами больше 170 клиентов, которые приобрели в почтовых отделениях лотерейные билеты. Об этом сообщается в пресс-релизе компании, который имеется в распоряжении редакции «Ленты.ру».

Согласно статистике государственных лотерей, клиенты почты стали чаще играть в лотерею — в прошлом году посетители приобрели более 83 миллионов лотерейных билетов, что на 22 процента больше, чем в 2018 году.

Выигрыши размером более одного миллиона рублей получил 171 посетитель «Почты России». Самый крупный приз, около трех миллионов рублей, выиграл россиянин из Ханты-Мансийского автономного округа.

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Выигрыши на сумму от 500 тысяч рублей до миллиона достались 362 клиентам «Почты России».

Ранее в январе сообщалось о россиянке, выигравшей в лотерею миллиард рублей. Жительница Подмосковья получила свой билет в подарок 31 декабря. По словам россиянки, выигрыш она потратит на благотворительность и развитие своего бизнеса. «Чтобы где-то не в ущерб чему-то. За нами тоже люди, которые у нас работают», — отметила она.

Позже московский адвокат Александр Сергеев заподозрил владельцев компании «Столото» в мошенничестве и заявил, что результаты розыгрыша могли быть известны за несколько дней до телеэфира, который также мог быть записан заранее. Пресс-служба «Столото» отвергла обвинения и заявила, что розыгрыш новогоднего тиража был проведен в соответствии с законодательством России: формирование выигрышной комбинации проходило в прямо эфире, а подделать билеты после розыгрыша невозможно.

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