«Дом-2» станет масштабнее

Новый съемочный лагерь телешоу «Дом-2» в Новой Москве, предположительно, будет более масштабным, чем ранее снесенный. Об этом заявил глава департамента развития присоединенных территорий Владимир Жидкин, передает «Интерфакс».

«В планах строительство более масштабных, чем были прежде, павильонов. В целом их площадь увеличится с 2,5 тысячи до 4 тысяч квадратных метров», — сообщил чиновник. По его словам, сроки обустройства новой площадки будут определены руководством программы. Землю под съемки московские власти предоставили телешоу взамен ранее изъятого участка. «Теперь у организаторов есть все возможности для постройки новых павильонов», — сказал Жидкин.

Ранее в мае сообщалось, что старую съемочную площадку «Дома-2», также расположенную в Новой Москве, снесли. Земля была изъята в рамках подготовки к строительству автомагистрали «Марьино — Саларьево». С появлением дороги для жителей ряда новомосковских поселков станут доступнее станции метро «Саларьево» и «Филатов Луг».

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