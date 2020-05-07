Найдена самая близкая к Земле черная дыра

Астрономы Европейской южной обсерватории нашли самую близкую к Земле черную дыру, которая удалена всего на тысячу световых лет. Она является частью тройной системы, различимой на небосводе невооруженным глазом. Статья ученых опубликована в журнале Astronomy & Astrophysics.

Изначально исследователи наблюдали двойную систему HR 6819 в созвездии Телескоп, в результате чего было выявлено наличие в ней третьего, ранее неизвестного объекта. Оказалось, что одна из двух звезд вращается вокруг невидимого объекта каждые 40 дней. По оценкам, масса небесного тела в четыре раза больше массы Солнца, что делает его черной дырой. Этот объект не поглощает материю, поэтому его обнаружение стало возможным только благодаря изучению орбиты соседней звезды.

На сегодняшний день астрономы обнаружили только пару десятков черных дыр звездной массы в Млечном Пути, почти все из которых активно взаимодействуют с окружающей средой и испускают мощное рентгеновское излучение. В то же время, согласно расчетам, в галактике должны находиться сотни миллионов черных дыр.

По мнению ученых, другая двойная система LB-1 также может быть тройной. Другие близкие системы, которые потенциально имеют черные дыры, помогут астрономам больше узнать о формировании и эволюции звезд, а также о слияниях черных дыр, при которых испускаются гравитационные волны.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!