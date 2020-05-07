Американские военные повысили боевые навыки в российской компьютерной игре

Солдаты военной базы Форт Худ, которая расположена в штате Техас, США, отработали свои боевые навыки в сетевой компьютерной игре российского производства War Thunder. При помощи игры американские военнослужащие отрабатывают танковые маневры. Соответствующий материал был опубликован Службой защиты визуальной информации DVIDS 29 апреля, однако издание Daily Mail обратило на него внимание только 7 мая.

Солдаты, которые обычно управляют танками M1A2 Abrams в составе группы из четырех человек, получили в игре личные танки. При помощи этого военные могут повысить свое умение работы на разных позициях, так как в составе группы они обычно занимают одну: командир, стрелок, заряжающий или водитель.

Войсковой командир капитан Майк Манужян (Mike Manougian) рассказал, что идея пришла после введения ограничительных мер на военную подготовку из-за пандемии коронавируса. «У нас много солдат, которые в свое свободное время с удовольствием играют в видеоигры. Поговорив со многими из них, мы узнали, что они часто играют в танки, и поэтому начали изучать все возможности», — сказал капитан.

Каждая игровая сессия начинается с инструктажа командира взвода, назначающего определенные задания и маневры, которые должна будет выполнить команда. Обязательное чтение учебных пособий также включено в сессию, чтобы гарантировать, что все маневры выполнены максимально точно. После каждой игры военные собираются для обсуждения проделанных действий.

Многопользовательская компьютерная онлайн-игра с элементами симулятора War Thunder вышла в 2012 году. Проект был разработан и издан компанией Gaijin Entertainment. Согласно информации компании, за время существования игры им удалось реализовать свою главную идею — объединить в одной игре танки, самолеты и боевые корабли.

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