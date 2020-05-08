России предрекли серьезные последствия из-за лесных пожаров в 2020 году

Масштабы лесных пожаров в России в 2020 году и их негативные последствия для природы могут стать самыми сильными за последние десятилетия. Об этом в пятницу, 8 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Всемирного фонда дикой природы (WWF) России.

Из сообщения организации следует, что площадь лесных пожаров с начала года уже превысила четыре миллиона гектаров. «Пожарная статистика неутешительна — уже с начала года показатели были примерно в 2,5 раза выше средних значений», — отметили в пресс-службе.

Эксперты фонда полагают, что основной причиной возникновения лесных пожаров является халатное обращение граждан с огнем. В WWF предлагают запретить выжигать сухую траву, в том числе в качестве профилактических целей. Запрет также предлагается наложить на огневую очистку лесосек. При бездействии количество и площадь лесных пожаров в России будет расти, предрекают представители WWF.

Накануне заместитель главы МЧС России Александр Чуприян заявил, что

наступающее лето может стать очень жарким, из-за чего повышается риск возникновения торфяных пожаров в Центральной России.

29 апреля в Гидрометцентре спрогнозировали тяжелый сезон лесных пожаров в стране из-за температурных аномалий. По данным синоптиков, естественные пожары могут начаться уже во второй половине мая.

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