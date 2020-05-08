Украина обратилась к Грузии с аргументами по поводу Саакашвили

Министерство иностранных дел Украины обратилось к властям Грузии с призывом не ставить двусторонние отношения в зависимость от необходимости проведения реформ. Об этом сообщает «Радио Свобода».

Преодоление пандемии коронавируса и стабилизация экономики являются на сегодняшний день общими задачами для всех европейцев, заявила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.

В ведомстве считают, что эти вызовы требуют от правительства новых подходов, в то время как бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили имеет большой опыт и значительные достижения в осуществлении реформ.

«Мы призываем наших грузинских друзей и партнеров учитывать изложенные аргументы», — сказала Зеленко, добавив, что украинская сторона не видит угрозы дружественным отношениям в решении Тбилиси вызвать своего посла из Киева для проведения консультаций.

Ранее 8 мая Грузия отозвала своего посла с Украины Теймураза Шарашенидзе для консультаций после опубликования указа президента Украины Владимира Зеленского о назначении Саакашвили главой Национального совета реформ. Глава государства назвал решение грузинских властей ошибкой, пообещав не принимать в ответ зеркальных мер.

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