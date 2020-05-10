Названо число умерших за сутки россиян с коронавирусом

За последние сутки в России зафиксировано 88 смертей пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб в своем Telegram-канале.

Таким образом, за весь период эпидемии в России зафиксировано 1915 летальных исходов. Выздоровели 34 306 человек. С начала вспышки число случаев заражения в стране составило 209 668.

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9 мая сообщалось, что в стране умерли еще 104 человека.

Ранее стало известно, что за последние сутки в России выявили 11 012 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Больше всего случаев в Москве (5551), Московской области (1133) и Санкт-Петербурге (414). Далее следуют Нижегородская (262), Свердловская (139) и Волгоградская (119) области. В других регионах выявлено меньше ста случаев.

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