Число умерших за сутки россиян с коронавирусом превысило сотню

В России за сутки умерло более сотни зараженных коронавирусом, сообщает оперативный штаб в Telegram-канале.

«Зафиксировано 104 летальных исхода», — говорится в публикации.

Свыше половины случаев смерти приходится на Москву, где скончались 54 пациента.

Общее число умерших после заражения в столице превысило одну тысячу, в целом по стране их насчитывается 1827.

Всего в России за последние 24 часа зарегистрировано более десяти тысяч новых случаев инфицирования. Большинство из них приходится на Московский регион и Санкт-Петербург. За все время эпидемии по всей стране заразилось почти 200 тысяч граждан. Власти некоторых регионов решили продлить ограничения до конца мая из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации, другие постепенно отменяют их на фоне благоприятной ситуации.

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