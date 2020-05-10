Московскую пенсионерку бросили у подъезда после излечения от коронавируса

Пенсионерку бросили у подъезда дома в Москве после выписки из больницы в связи с излечением от коронавируса. Об этом РЕН ТВ рассказала жительница столицы по имени София.

По ее словам, примерно в 14 часов она увидела сидящую на лавке пожилую женщину. Она не могла попасть в квартиру: не было ключей и телефона для связи с родственниками. Пенсионерка просидела на улице несколько часов.

«Она говорит: "Меня выписали из больницы, привезли сюда и оставили"», — рассказала девушка. Она добавила, что у женщины был болезненный вид — побледневшие губы и сильная одышка.

По данным канала, пенсионерке вызвали скорую помощь, но госпитализировать не стали, а только помогли подняться в квартиру. Приехавший медик объяснил, что недомогание у женщины — остаточное явление после лечения вируса.

Девушке удалось найти номер сына через больницу. «Поблагодарил меня за неравнодушие и пообещал, что они обязательно разберутся с тем, что ее на лавочке оставили», — описала она разговор с персоналом медицинского учреждения. Позже сын приехал и забрал бабушку домой.

Похожая история ранее произошла в Москве с пенсионером Евгением Печуриным. Его вернули из больницы и оставили в подъезде дома, где он позже упал в обморок, не дойдя до своей квартиры.

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