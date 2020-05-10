Фергюсон объяснил поражение от Гэтжи

Американский боец смешанного стиля (MMA) Тони Фергюсон прокомментировал поражение от соотечественника Джастина Гэтжи. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

36-летний американец объяснил свое поражение на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Для него оно стало первым с 2012 года.

Фергюсон отдал должное оппоненту, назвав Гэтжи «хорошим бойцом». Кроме того, американец отметил, что его тренировочный лагерь не был настроен на поединок с ударником. «Я тренировался ради поединка с Хабибом (Нурмагомедовым — прим. «Ленты.ру»). Этого не должно было случиться», — заявил американец сразу после боя.

Гэтжи выиграл пояс временного чемпиона UFC в легком весе. Он признался, что готов на поединок с Нурмагомедовым. Российский боец после боя написал в Twitter: «Без комментариев».

Беспроигрышная серия Фергюсона продолжалась 12 поединков. Это рекорд в его весовой категории.

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