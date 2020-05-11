Убившая знакомого россиянка обронила сережку и попалась

В Москве 29-летняя местная жительница убила знакомого, вынесла его тело в подъезд и обронила там сережку, по которой ее нашли сотрудники правоохранительных органов. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, 29-летняя москвичка несколько раз ударила гостившего у нее мужчину в область паха. Ранения оказались смертельными. Когда женщина поняла, что мужчина погиб, то решила избавиться от тела и вынесла его в подъезд.

Москвичку задержали.

Ранее годами избиваемую мужем жительницу Геленджика, 28-летнюю Кристину Шидукову отправили в тюрьму по обвинению в преднамеренном убийстве своего мужа, от которого ей пришлось защищаться кухонным ножом. Защита Шидуковой настаивала, что убийство было непреднамеренным и стало следствием самообороны. По данным судмедэкспертизы, женщина подвергалась жестоким побоям и была вынуждена обороняться.

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