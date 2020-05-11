Немецкий футболист получил тяжелую травму на первой тренировке после карантина

Защитник «Вольфсбурга» и сборной Германии Янник Герхардт получил серьезную травму на первой тренировке клуба после карантина, введенного из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте команды.

По предварительной информации, у игрока перелом одной из лицевых костей. Сейчас он проходит углубленное медицинское обследование. Сроки восстановления 26-летнего спортсмена станут известны после того, как будет поставлен окончательный диагноз.

В нынешнем сезоне Герхардт принял участие в 13 матчах чемпионата Германии, в которых забил два мяча. В активе защитника также одна встреча в составе национальной немецкой команды.

Немецкая Бундеслига, приостановившая розыгрыш в начале марта из-за распространения коронавируса, возобновит сезон 16 мая. Игры пройдут без зрителей.

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