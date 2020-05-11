Сотникова рассказала о нежелании тренеров работать с ней из-за полноты матери

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова рассказала о проблемах на старте карьеры. Об этом сообщает «Чемпионат.com» со ссылкой на прямой эфир на странице Volosohzhar.camp в Instagram.

«Сначала маме на катке говорили: "Вы же полная, зачем вам ребенка отдавать, он же тоже будет толстым. Вы ненадолго у нас задержитесь"», — рассказала россиянка.

Сотникова отметила, что работать с ней согласилась Елена Водорезова, которая успокоила мать спортменки, рассказав ей, что полнота не обязательно передается по наследству.

В марте Сотникова объявила о завершении спортивной карьеры. Спортсменка заявила, что выступать дальше на профессиональном уровне ей не позволяют проблемы со здоровьем. Она уточнила, что продолжит участвовать в ледовых шоу.

Сотникова завоевала золотую медаль на Олимпийских играх в Сочи. Также на ее счету две серебряных награды на чемпионатах Европы — в 2013 и 2014 годах.

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