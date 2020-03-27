Врач объяснил появление у фигуристки Сотниковой «сексуального» шрама

Руководитель московского спинального нейрохирургического центра ГКБ 67 Дмитрий Дзукаев рассказал о появлении у бывшей фигуристки Аделины Сотниковой шрама на шее. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Дзукаев заявил, что хочет объяснить фразу Сотниковой о том, что «шрам очень сексуальный». По словам врача, без протяженного разреза провести операцию было невозможно. «Вот и сказал Аделине: "К шраму надо относиться спокойно. Как к элементу, который теперь станет частью твоего стиля"», — подчеркнул он.

В этой связи специалист вспомнил героиню романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» Геллу, которую назвал «симпатичным персонажем». «С рубцом на шее, что не мешало Гелле оставаться невероятно привлекательной», — заключил Дзукаев.

Сотникова ранее рассказывала о проблемах со спиной. Агент спортсменки Мария Шашина, в свою очередь, заявила, что в позвоночнике фигуристки установлены два импланта, которые соединяет пластина. Эту пластину держат шесть титановых шурупов.

О том, что Сотникова завершила спортивную карьеру, стало известно 2 марта. Фигуристка заявила, что продолжит выступать в ледовых шоу.

На Олимпиаде в Сочи в 2014 году спортсменка завоевала золотую медаль в женском одиночном катании. Также она дважды завоевывала серебро на чемпионатах Европы (2013, 2014).

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