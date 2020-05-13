В Минобороны рассказали о призыве в армию в период пандемии коронавируса

В Министерстве обороны рассказали о новых правилах призыва россиян в армию на фоне пандемии коронавируса. Об этом в интервью «Красной звезде» сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов.

По его словам, ведомство предусмотрело ряд мер, чтобы не допустить проникновения вируса в армейские подразделения. Так, все сотрудники и медицинский персонал военкоматов обеспечены медицинскими масками и индивидуальными антибактерицидными средствами.

Кроме того, изучение личных дел призывников перенесено в удаленный формат, так что гражданам необходимо явиться в военный комиссариат только для прохождения медосвидетельствования и профессионально-психологического тестирования. На всех сборных и призывных пунктах им также будут измерять температуру и обеспечат медицинскими масками на весь период следования к местам прохождения военной службы.

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После прибытия на сборный пункт россияне пройдут экспресс-тестирование на возможное наличие коронавируса. Они будут допущены до дальнейших этапов только после получения отрицательного результата. Помимо этого сборы пункты будут оборудованы специальной техникой РХБ-защиты и дезинфицирующими средствами.

«Алгоритм действий при обнаружении у призывников коронавирусной инфекции в военных комиссариатах отработан, на сборных пунктах субъектов Российской Федерации подготовлены специальные изоляторы», — подчеркнул Герасимов. После прибытия в воинскую часть призывники проведут 14 дней на карантине, заключил он.

По последним данным, коронавирус выявлен у 1709 российских военных, среди военнослужащих в военных вузах — у 1205 человек. При этом всего в стране инфекцию обнаружили у 232 243 зграждан в 85 регионах страны. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 43 512 человек. За весь период скончались 2116 человек.

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