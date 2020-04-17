Московские военкоматы будут призывать в армию по новым правилам

В военкоматах Москвы из-за коронавируса изменились правила призыва граждан на военную службу. В начале апреля регламент согласовали военный комиссар Москвы Виктор Щепилов и глава столичного департамента региональной безопасности Сергей Хлебников. Об этом в пятницу, 17 апреля, сообщает «Коммерсантъ».

Отмечается, что приоритетной миссией Минобороны считается строгий контроль за нераспространением COVID-19 в российской армии. Чтобы этого избежать, вынесены новые этапы, которые обязан пройти призывник на комиссии.

По новым правилам, военкоматы заранее отправят повестку по почте или же оповестят по телефону или СМС. Затем призывнику оформляют направление на анализы. После этого в военкомате молодому человеку выдадут одноразовую маску, измерят температуру и зададут несколько вопросов о здоровье.

В регламенте прописано также о безопасном расстоянии — «через два кресла друг от друга» — на медицинской и призывной комиссиях. Кроме того, призывник может снять маску только по просьбе врача.

Затем всех будут собирать во внутреннем дворе военкомата «без захода в здание» перед отправкой в столичный сборный пункт. Кроме того, транспорт, на котором призывников отправят на место, будут также обрабатывать химическими средствами.

На сборном пункте — это финальный этап — территорию разделять на две части. Первая — «грязная зона» — с призывниками, чьи анализы показали положительный результат на коронавирус. Вторая — «чистая зона» — с теми, кто показал отрицательный результат на COVID-19. Уточняется, что если выявлен инфицированный, то его срочно госпитализируют, а тех, кто с ним контактировал, обяжут соблюдать «режим медицинского наблюдения и самоизоляции».

В «чистой зоне» все осмотры будут производиться как обычно. После распределения в воинскую часть рядовому выдадут с собой по три защитные маски. О том, как именно обеспечат безопасность призывников в частях, в московском «регламенте» не написали.

По состоянию на 17 апреля в России насчитывается более 32 тысяч заразившихся коронавирусом. В Москве за сутки выявлено 1959 случаев.

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