В Минобороны назвали условие для изменения порядка призыва в армию

Министерство обороны России назвало условие для изменения порядка призыва новобранцев. В этом году ведомство готово к маневру в случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса в регионах. Об этом в интервью газете «Красная звезда» рассказал начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов.

Он также подчеркнул, что на призывные комиссии в нынешней ситуации в первую очередь будут вызваны те молодые люди, которые гарантированно будут направлены на службу. «Таких — не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва — на сегодняшний день отобрано порядка 140 тысяч. При этом в соответствии с указом президента РФ войска должны пополнить 135 тысяч новобранцев», — сказал Герасимов.

Ранее сообщалось, что призывные комиссии в 2020 году пройдут в особом режиме, направленном на предотвращение распространения коронавирусной инфекции в рядах армии. Так, всем сотрудников военкоматов обеспечат средствами индивидуальной защиты, у призывников будут измерять температуру тела, а по прибытии в пункт сбора им проведут экспресс-анализ на наличие инфекции.

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