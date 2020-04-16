В России изменятся правила прохождения альтернативной службы

Новые правила прохождения альтернативной гражданской службы (АГС) будут введены в России с 2021 года, пишут «Известия» со ссылкой на источники в Министерстве обороны.

Согласно изменениям, призывники смогут получить профессию санитара в Военном духовно-просветительском центре при главном храме Вооруженных сил, который строится в подмосковном парке «Патриот». Проживать они будут в гвардейской Таманской мотострелковой дивизии в подмосковном Алабино. После обучения юноши будут направлены на работу в клиники.

Молодые люди смогут выбирать, проходить альтернативную службу в гражданских учреждениях или в структурах Минобороны. Во втором случае срок прохождения АГС сократится на три месяца.

Сейчас в рамках альтернативной службы призывники могут выбрать профессию столяра, водителя, почтальона, лифтера, тракториста, маляра, санитара, сторожа, пекаря, оленевода, садовника, пожарного, электрогазосварщика и другие. Призывная комиссия отправляет его на промышленное или сельскохозяйственное предприятие, где требуются кадры. Срок АГС сейчас составляет 21 месяц, все это время гражданин получает зарплату и соцпакет.

Издание отмечает, что за последние полгода альтернативную службу выбрали всего несколько сотен молодых людей, в войска отправились 130-135 тысяч.

Весенний призыв в России начался 1 апреля. В связи с эпидемией коронавируса новых солдат отправляют на двухнедельный карантин по прибытии к месту службы.

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