В Нальчике 24-летний россиянин пойдет под суд за убийство подполковника ФСИН из-за автомобиля. Об этом в среду, 13 мая, сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, 2 июня 2019 года 45-летняя подполковник Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Лариса Бесланеева встретилась с 24-летним местным жителем Муратом Баговым. Мужчина ранее откликнулся на ее объявление о продаже автомобиля Hyundai ix35. Покупатель попросился за руль, сославшись на необходимость проверить автомобиль, Бесланеева согласилась и пересела на пассажирское кресло.

Находясь недалеко от аула, где он проживает, мужчина сообщил, что хотел бы приобрести автомашину в рассрочку и попросил отдать ему автомобиль в обмен на расписку. Женщина отказалась. После чего между ними вспыхнул конфликт. Обвиняемый вытащил Бесланееву из машины и до смерти забил ее ногами и руками.

Надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение до делу, возбужденному следователями Следственного комитета России (СКР) по статье 105 УК РФ («Убийство») и 162 УК РФ («Разбой»). Дело направлено в суд.

6 июня сообщалось, что молодой человек написал следователям чистосердечное признание, в котором сообщил, что был глубоко оскорблен из-за того, что «женщина посмела не поверить ему на слово».

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