На Кавказе подполковника ФСИН забили до смерти из-за недоверия к честному слову

В Кабардино-Балкарии 23-летний молодой человек забил до смерти подполковника Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Ларису Бесланееву из-за того, что она не поверила его честному слову. Об этом в четверг, 6 июня, старший помощник главы регионального управления Следственного комитета России (СКР) Мурат Багов сообщил kp.ru.

По словам Багова, Бесланеева разместила в сети объявление о продаже своей машины — джипа Hyundai ix35. Обвиняемый увидел его и назначил продавцу встречу, которая состоялась 2 июня в Нальчике. Молодой человек попросил сесть за руль, чтобы прокатиться по городу и оценить качества машины.

В 300 метрах от своего дома в районе Вольный Аул водитель сообщил Бесланеевой, что готов приобрести машину в рассрочку. Молодой человек пообещал дать расписку, по которой он будет платить определенную сумму в течение нескольких месяцев. Однако Бесланеева категорически отказалась от подобной сделки.

Тогда обвиняемый начал угрожать подполковнику ФСИН расправой, а затем забил жертву до смерти руками и ногами. Позже молодой человек написал следователям чистосердечное признание, в котором сообщил, что был глубоко оскорблен из-за того, что «женщина посмела не поверить ему на слово».

Из-за сомнений в адекватности обвиняемого следствие направило его на психолого-психиатрическую экспертизу. По одной из версий, действия молодого человека могли быть связаны с игроманией и попыткой добыть деньги на ставки. Ему предъявлено обвинение по статье 105 («Убийство») УК России.

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