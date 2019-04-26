ФСБ задержала готовившего теракт на Кавказе бомбиста

В Нальчике (Кабардино-Балкария) сотрудники правоохранительных органов задержали боевика, планировавшего теракт. Об этом в пятницу, 26 апреля, в Федеральной службе безопасности (ФСБ) России сообщили РИА Новости.

По данным ведомства, теракт готовился по указанию из Сирии. Задержанный является бывшим бомбистом баксанской бандгруппы, а сейчас состоит в запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ).

27 февраля сообщалось о нейтрализации в Нальчике банды, готовившей теракт. Правоохранительные органы заблокировали боевиков в доме и предложили им сдаться, но те открыли огонь. Ответным огнем бандиты были ликвидированы. На месте спецоперации изъяты автоматы и боеприпасы.

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