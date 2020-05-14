Число умерших россиян с коронавирусом превысило 2300

Число умерших россиян с коронавирусом выросло до 2305, за последние сутки зафиксировано 93 летальных исхода. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале в четверг, 14 мая.

2305 человек умерли в России после заражения коронавирусом по состоянию на 14 мая

За последние сутки в России выявили 9974 новых случаев заражения коронавирусом. Всего на сегодняшний день в стране выявлено 252 245 случаев коронавируса в 85 регионах.

По данным проекта Университета Джонса Хопкинса, общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 14 мая превысило 4,34 миллиона человек. Пандемия охватила 187 стран. Больше всего подтвержденных случаев нового вируса насчитывайся в США. За весь период пандемии скончались более 297 тысяч пациентов, более 1,54 миллиона человек выздоровели.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

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