В Минспорта предложили регионам план по снятию ограничений

Министерство спорта России обратилось в адрес руководителей субъектов страны с предложением рассмотреть план по снятию ограничений, введенных из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости

По мнению ведомства, возвращение к обычной спортивной жизни нужно разделить на три этапа. На первом предлагается предоставить жителям возможность индивидуально заниматься физической культурой на открытом воздухе при условии соблюдения дистанции не менее пяти метров.

Также в первый этап входит организация соревнований профессиональными лигами по командным видам спорта. По отдельному регламенту и без зрителей.

Только на третьем этапе предполагается возвращение соревнований на всех уровнях в присутствии зрителей. Какие ограничения предлагается снять на втором этапе — источник не пояснил.

За последние сутки в России выявили 9974 случая заражения коронавирусом. Общее число зараженных с начала эпидемии превысило 252 тысячи человек, умерли 2305 пациентов.

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