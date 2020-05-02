Поклонники Медведевой создали петицию с требованием прекратить ее травлю

Болельщики российской фигуристки Евгении Медведевой создали петицию на сайте Change.org с требованием прекратить травлю спортсменки.

Адресатами петиции стали Министерство спорта России, а также Федерация фигурного катания и Олимпийский комитет страны. По мнению поклонников фигуристки, сообщения о критике японцами Медведевой в прессе бросают тень на репутацию спортсменки, так как не соответствуют действительности. На данный момент петиция набрала больше 400 подписей.

В конце апреля Медведева подверглась критике японских болельщиков в социальных сетях. Пользователи обратили внимание на то, что фигуристка была замечена в супермаркете и тренировалась в городе Хатинохе на закрытом катке. В связи с этим они призвали россиянку вернуться на родину. Агент спортсменки Ари Закарян опроверг информацию о тренировках.

Фигуристка прилетела из Канады в Японию в начале апреля, так как в июне должна была принять участие в ледовом шоу Prism on Ice. В итоге шоу было отменено из-за пандемии коронавируса, но Медведева осталась в Японии.

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