Японцы призвали Медведеву вернуться в Россию из-за нарушения карантина

Российская фигуристка Евгения Медведева подверглась критике японских болельщиков в социальных сетях. Об этом сообщает РИА Новости.

Пользователь Twitter с ником etsuko666 отметил, что Медведева не соблюдает карантинные меры, так как была замечена в супермаркете.

В связи с этим, по мнению пользователя, россиянке лучше вернуться на родину. Болельщики также критиковали Медведеву за то, что она тренировалась в городе Хатинохе на катке, который был закрыт для посещения в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Фигуристка прилетела из Канады в Японию в начале апреля, так как в июне должна была принять участие в ледовом шоу Prism on Ice. Заблаговременное прибытие фигуристки было обусловлено закрытием границ на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. В итоге шоу было отменено, но Медведева осталась в Японии.

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