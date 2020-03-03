Медведева высказалась о проблемах с ментальным здоровьем

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о трудностях, с которыми столкнулась в спортивной карьере. Ее слова приводит Sport24.

20-летняя спортсменка призналась, что считает ментальное здоровье огромной частью своей жизни. «Часто у меня есть проблемы с этим. Я не буду говорить об этом публично, но у меня есть некоторые проблемы», — отметила она. Медведева добавила, что, как и у многих спортсменов, у нее возникает чувство неуверенности в собственных силах.

Медведева заявила, что после Олимпиады 2018 года столкнулась с самым сложным моментом в жизни. Она почувствовала необходимость перемен и решилась на переезд в Канаду.

На Играх в Пхенчхане Медведева заняла второе место. Золото досталось ее тогдашней партнерше по группе Алине Загитовой. Весной 2018-го Медведева прекратила сотрудничество с тренером Этери Тутберидзе и отправилась в Канаду, где приступила к работе под руководством местного специалиста Брайана Орсера.

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