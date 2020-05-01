Агент Медведевой отреагировал на критику японцев в адрес фигуристки

Агент российской фигуристки Евгении Медведевой Ари Закарян отреагировал на критику японцев в адрес спортсменки. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Закарян опроверг обвинения японцев в том, что во время самоизоляции в Японии Медведева проводит тренировки. Он заявил, что с 29 апреля по 6 мая в стране неделя праздников, и все учреждения закрыты. «Я знаю, так как много общаюсь с японцами, что в это время там никто не тренируется, в том числе и Медведева», — сказал агент.

Ранее Медведева подверглась критике японских болельщиков в социальных сетях. Пользователи обратили внимание на то, что фигуристка была замечена в супермаркете и тренировалась в городе Хатинохе на закрытом катке. В связи с этим они призвали россиянку вернуться на родину.

Фигуристка прилетела из Канады в Японию в начале апреля, так как в июне должна была принять участие в ледовом шоу Prism on Ice. В итоге шоу было отменено из-за пандемии коронавируса, но Медведева осталась в Японии.

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