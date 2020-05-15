В России рухнул спрос на жилье

К концу апреля в целом по России спрос на жилую недвижимость снизился на 30 процентов. Об этом заявил заместитель руководителя аналитического центра компании «Дом.рф» Никита Белоусов, передает РИА Новости.

В феврале и марте в стране в среднем продавалось по 300-350 тысяч квадратных метров жилья в неделю, на последней неделе апреля было продано всего 220 тысяч, отметил эксперт. В Москве продажи, по его словам, рухнули в два раза. Масштабы снижения спроса в регионах разнятся.

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Кроме того, разные ситуации с продажами сложились у отдельно взятых застройщиков, подчеркнул Белоусов. «В среднем они продают порядка 30 тысяч квадратных метров в неделю, а в конце апреля — 5-7 тысяч», — уточнил представитель «Дом.рф».

Ранее, в апреле, россиянам отсоветовали вкладываться в недвижимость. По мнению аналитиков, инвестировать в квадратные метры в России в настоящее время можно только для собственного спокойствия, финансовая целесообразность таких вложений под вопросом.

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