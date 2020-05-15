Бывший игрок сборной России оправдал высокие зарплаты футболистов

Полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов посчитал заслуженными высокие зарплаты российских футболистов. Об этом игрок рассказал в интервью YouTube-каналу Super.

Хавбек рассказал, что занимается спортом с пятилетнего возраста и за свою карьеру перенес 12 операций. По его мнению, игроки зарабатывают хорошие деньги, но тратят здоровье. Тарасов также отметил, что футболисты ни у кого не воруют, а лишь подписывают контракты, которые им предлагают.

При этом полузащитник допустил, что представителям других видов спорта, где платят гораздо меньше, может быть обидно.

18 февраля 33-летний хавбек подписал контракт с казанским «Рубином», а через три дня после этого получил на тренировке перелом малоберцовой кости. В активе Тарасова восемь матчей и один забитый мяч в составе национальной сборной России.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!