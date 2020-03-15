Бывший футболист сборной России вступился за Терешкову

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов, ныне играющий в составе «Рубина», выступил в защиту депутата Госдумы Валентины Терешковой. Пост доступен в Instagram-аккаунте спортсмена.

Вступившийся за депутата 32-летний Тарасов призвал критиков следить за своим языком и избегать оскорблений 83-летней женщины-космонавта. Футболист назвал авторов отрицательных комментариев дураками. «Терешкова останется в истории, а вы, кто ее оскорбляет, после такого — просто говном», — заключил он.

10 марта Терешкова предложила снять ограничения президентских сроков Владимира Путина после принятия поправок к Конституции, объяснив это необходимостью «соответствовать высочайшей динамике в мире». Высказывание Терешковой вызвало бурную реакцию в социальных сетях, где начали распространяться оскорбительные мемы с парламентарием.

Тарасов пользуется неоднозначной репутацией, к чему привел ряд его публичных высказываний. В частности, футболист допустил применение физического насилия в отношении женщин.

32-летний хавбек известен по выступлениям за столичный «Локомотив». На его счету восемь матчей в составе сборной России. В последний раз он привлекался к играм национальной команды еще в 2017 году.

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