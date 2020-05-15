Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке

Жена защитника испанской «Валенсии» Эсекиэля Гарая Тамара Горро выложила в TikTok видео, где она танцует для мужа стриптиз.

Горро начала раздеваться под песню Careless Whisper Джорджа Майкла, оказавшись обнаженной она поманила Гарая из-за двери. Когда аргентинец подошел к супруге, она вручила ему ведро и швабру. В финале ролика футболист выглядел разочарованным.

33-летний Гарай выступает за «Валенсию» с 2016 года. До этого защитник два сезона провел в петербургском «Зените».

Гарай и Горро поженились в июне 2012 года. Пара воспитывает двоих детей.

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