Туристов российского курорта заставят загорать в масках

Туристов, приезжающих в российский город Геленджик, заставят загорать в респираторных масках. С таким заявлением выступил мэр Геленджика Алексей Богодистов в эфире шоу «Док-Ток» на Первом канале.

По словам чиновника, курорт фактически готов к летнему сезону. Для туристов будут работать 23 санатория, имеющих медицинские лицензии, и в них смогут разместиться 10 тысяч отдыхающих. Однако работа пляжей пока возможна только в режиме жестких ограничений.

«Мы прорабатываем возможность открытия пляжных территорий и набережных с учетом требований Роспотребнадзора: дистанцирования и масочного режима. Это новая реальность, и мы будем стараться выполнять требования», — отметил Богодистов.

Приглашенный на ту же программу заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов отметил, что на пляжах вполне можно обойтись без масок — но только в случае строгого соблюдения социального дистанцирования.

Ранее стало известно, что санатории Кубани с медицинской лицензией могут возобновить работу и начать принимать туристов с 1 июня. При этом курортный сбор с отдыхающих не будет взиматься до 1 января 2021 года.

Власти Краснодарского края продлили режим самоизоляции на фоне пандемии до 23 мая.

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